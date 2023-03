Olimpiadi 2026, Torino continua a sognare: un mese di tempo per approfondire il dossier Oval

Una decisione definitiva su chi ospiterà il pattinaggio veloce alle Olimpiadi invernali 2026 ancora non c'è, ma dalla cabina di regia di Palazzo Chigi arrivano buone notizie per Torino. Il Comitato olimpico internazionale, il governo e la Fondazione Milano-Cortina hanno chiesto informazioni aggiuntive sul dossier inviato la scorsa settimana dalla Regione Piemonte e dal Comune di Torino. Tradotto: la partita olimpica è tutt'altro che chiusa, la trattativa per portare delle gare all'Oval è ripartita.

Una trattativa in salita, visto la contrarietà di Milano e, in parte, della Lombardia. Il sindaco Giuseppe Sala, in particolare, si sarebbe opposto: "Torino aveva deciso di non avere le Olimpiadi, ora non si può tornare indietro", avrebbe detto il primo cittadino secondo alcuni presenti al vertice. Anche il presidente lombardo Attilio Fontana ha sostenuto l'ipotesi Fiera di Milano, definendola "ottimale".

I fatti sono noti. Dopo la rinuncia di Baselga di Pinè, in Trentino, è nato il problema di dove disputare le gare di pattinaggio veloce. In pole c'è appunto Milano che con un intervento da 20 milioni vuole convertire due padiglioni della Fiera a Rho. Ma adesso si fa strada l'usato sicuro, vale a dire l'Oval di Torino, l'impianto ereditato dai Giochi del 2006 che avrebbe bisogno di un intervento di riqualificazione di "soli" 5 milioni. I costi non sono un dettaglio. Il governo, su input di Salvini, ha chiesto alla Fondazione Milano Cortina di valutare i due dossier e decidere entro un mese.