Olimpiadi Milano-Cortina, domani la cabina di regia. Poche speranze per Torino

Convocata per le 15,30 di domani, 21 marzo 2023, la cabina di regia sulle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Si parlerà anche della richiesta di Torino e del Piemonte che ha presentato un dossier per entrare a fare parte dei siti di gara. "Vediamo se riusciamo a inserire anche un pezzetto di Piemonte", ha detto il vicepremier Matteo Salvini, durante il suo intervento, questa mattina, a Vercelli. “Il Piemonte ha voluto restare fuori per colpa di qualche genio del no”, ha aggiunto Salvini, ricordando il voto del Consiglio comunale di Torino ai tempi del sindaco Appendino. "Così rischia di restare fuori da un'olimpiade che porterà l'Italia agli occhi di tutto il mondo, garantendo un indotto di almeno 5 miliardi di euro".

Poche speranze

Certo è che le speranze di Torino e dell'Oval, dove si gareggiò per i giochi del 2006, sembrano, al momento, ridotte al lumicino. E' stata infatti individuato il capannone dell'area Fiera di Rho che dovrebbe contenere l'anello ghiacciato da 400 metri, tribune smontabili (difficile potrà essere superata una capienza da 6-7 spettatori) e ovviamente i servizi vari necessari per un'olimpiade. Il costo di realizzazione è attorno ai 20 milioni di euro. Lombardia e Veneto contrari all'ipotesi Torino, che a loro giudizio implicherebbe un eccessivo “spezzettamento” dell'evento.

Il nodo dei costi

A 1054 giorni dall'inizio dei Giochi olimpici italiani, a preoccupare sono soprattutto i costi complessivi. Scorrendo il sito della Società infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 Spa (www.simico.it) si legge che gli interventi previsti sono 73 per un costo stimato di 2 miliardi e 687.821 euro. Per i 26 interventi considerati essenziali o indifferibili il costo è di 2 milioni e 400mila euro, per i 47 essenziali 286.839.100 euro. A Losanna, quartier generale del Comitato olimpico internazionale, dall'Italia, attendono notizie certe.