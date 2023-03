Oltre 50.000 imprese straniere, 12.000 in più del 2011

Sono 50.258 le imprese straniere in Piemonte a fine 2022, 1.582 in più rispetto al 2021 e oltre 12mila in più dello stesso periodo del 2011. In base ai dati del Registro imprese delle Camere di commercio l'anno scorso ne sono nate 5,473, mentre 3.042 hanno cessato l'attività, con un saldo positivo di 2.431 unità e un tasso di crescita del 5%, superiore a quello del tessuto imprenditoriale della regione (+0,25%). Il Piemonte è in settima posizione tra le regioni italiane, con l'11,8% delle imprese straniere. "Le imprese gestite da persone di origine straniera rappresentano una realtà sempre più consolidata nel Paese e nella regione, una realtà che di anno in anno ha la capacità di rafforzarsi e strutturarsi. Sono oltre 50mila attività, che hanno ripreso a registrare tassi di crescita consistenti anche in una fase così difficile come quella che stiamo attraversando. Una dinamica che ipotizziamo continuerà a crescere e che permetterà ai nostri territori di trovare nuova linfa per un'imprenditorialità dinamica. Queste imprese, però, vanno aiutate a rafforzarsi e a integrarsi pienamente nel tessuto produttivo e sociale piemontese e italiano" commenta il presidente di Unioncamere Piemonte, Gian Paolo Coscia. Il settore in cui le imprese straniere sono più presenti è, anche nel 2022, quello delle costruzioni (+7,7%). C' è poi.il commercio, che assorbe un quarto delle imprese estere e segna un tasso di crescita dell'1,3%. Gli altri servizi registrano un incremento del +5,6%, il turismo cresce del 4,% e le attività manifatturiere del 4,2%. Le imprese straniere presenti a fine 2022 sul territorio piemontese sono per lo più di origine extra-europea (72%), mentre solo il 28% ha origine comunitaria.