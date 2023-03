Omicidio Ciotta, la rabbia del nipote: "Ci sbeffeggiano"

"Non ci sono parole per definire il Governo francese. Continuano ad offenderci come se noi non fossimo uno stato di diritto ma dei selvaggi. Se dessimo protezione ad uno solo di questi rivoluzionari che sta mettendo a fuoco il loro paese in questo momento, ci scaglierebbero contro tutta l'Europa". A parlare è Potito Perruggini Ciotta, presidente dell'osservatorio Anni di piombo per la verità storica e nipote del brigadiere Giuseppe Ciotta, ucciso da Prima linea il 12 marzo 1977 a Torino, dopo il “no” della Corte di cassazione francese all'estradizione dei 10 ex terroristi rossi italiani.

Risposta a Sofri

"A Sofri mi permetto di rammentare quanto scrissi 20 anni fa. Per rispettare la memoria di tutte le vittime senza alcuna differenza, serve il contributo di tutti i protagonisti alla ricostruzione della verità storica, non manipolata da interessi di parte, da trasmettere lealmente alle giovani generazioni. Soltanto quando il percorso di ricerca della verità sarà completato, non solo i familiari, ma gli italiani tutti, 'vittime del terrorismo', non mancheranno di riconoscere impunità in cambio di verità. Siamo stanchi - continua Perruggini - di continuare a leggere elucubrazioni dei carnefici. Fateci la cortesia di contribuire alla verità oppure tacete per sempre. Non aspettavamo il rientro di questi ottantenni mezzi malati per metterli alla gogna, il nostro desiderio è di costruire un tavolo di confronto per la ricostruzione delle verità storiche, per creare dei percorsi di riconciliazione e pacificazione nazionale".

L'esultanza dell'assassino

Infine, Perruggini si sofferma anche sull'esultanza per la decisione della Cassazione di Enrico Galmozzi, fondatore delle Brigate combattenti di Prima linea, che su Facebook ha scritto: "Quanto mi fa godere la Cassazione francese...". "Purtroppo - chiosa Perruggini - dobbiamo continuare anche a subire lo sbeffeggiamento dei killer che sui social plaudono la decisione della Cassazione francese, come l'omicida, ormai libero ma mai pentito, di mio zio Giuseppe Ciotta". Galmozzi è stato condannato per l'omicidio Ciotta e del consigliere comunale missino Enrico Pedenovi, a Milano.