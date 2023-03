Palazzina di Stupinigi, Passepartout apre le stanze segrete

Dopo il sold out registrato da tutti gli appuntamenti programmati nel 2022, la Fondazione Ordine Mauriziano conferma le visite guidate straordinarie alla riscoperta degli spazi segreti, normalmente chiusi al pubblico, della Palazzina di Caccia di Stupinigi. Da sabato 11 marzo al 27 maggio saranno tre i percorsi che raccontano la storia della Palazzina nelle sue diverse fasi abitative e il progetto architettonico alla base della sua costruzione.

"Passepartout" apre le porte delle stanze chiuse del re dell'appartamento di Ponente di Carlo Felice, in attesa di restauro, con le sue particolari decorazioni a tema marino; conduce dietro le porte segrete agli ambienti nascosti della servitù, ai passaggi e ai corridoi ricchi di fascino e di storia e, infine, permette di raggiungere la sommità della cupola juvarriana, per camminare lungo i suggestivi balconi concavi/convessi che affacciano sul grandioso salone centrale, guardare da vicino il tetto a barca rovesciata di Juvarra dalla complessa orditura in legno e ammirare dall'alto, dopo aver percorso i 50 scalini di una stretta scala a chiocciola, un panorama unico che si estende a 360 gradi sotto il cervo, simbolo della Palazzina di Caccia di Stupinigi.

"Dietro le porte segrete" è la visita in programma sabato 11 marzo, 8 aprile e 13 maggio agli ambienti della servitù, ai passaggi e ai corridoi segreti, mentre "le stanze chiuse del re" è il nome della visita guidata in programma sabato 25 marzo, 29 aprile e 27 maggio alle stanze appartenute al Re Carlo Felice e alla duchessa Cristina di Borbone.