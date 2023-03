Pallapugno si ricomincia: si gioca la Supercoppa tra Cortemilia e Imperiese

Inizia oggi, sabato 25 marzo, la stagione della pallapugno. Allo sferisterio di Ceva fischio d’inizio alle ore 14.30. A giocarsi la Supercoppa la Marchisio Nocciole Cortemilia, che ha vinto, nel 2022, la Supercoppa, la Coppa Italia e lo scudetto, e Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese, finalista per il tricolore: occasione per i primi per fare filotto, una sorta di rivincita per i secondi. Ad arbitrare l’incontro gli arbitri Massimo Chiesa, presidente dell’ANAP e Marco Piana. La Supercoppa si disputa tra il vincitore della Coppa Italia contro il detentore del campionato nazionale. Avendo vinto tutto Cortemilia, il regolamento prevede che contro il vincitore, giochi l’altra squadra che ha disputata la finalissima. La gara è ai 9 giochi con inversione di battuta ogni quattro; è prevista anche la diretta sul canale YouTube de lo Sferisterio. La coppa entra definitivamente in possesso della società che ottiene la vittoria per tre volte, impresa riuscita finora alla Canalese (sei vittorie), alla Subalcuneo (quattro) e all'Albese (tre).



Il tamburello

Inizia oggi, sabato 25 marzo, anche la stagione del tamburello che tornerà protagonista sui campi del Piemonte grazie ad una nuova intensa stagione 2023 . Nove invece le squadre che militeranno nel Campionato di Serie A 2023 del Tamburello a Muro: Calliano, Grazzano Badoglio, Moncalvo, Montechiaro, Montemagno, Rilate, Rocca d’Arazzo, Portacomaro e Vignale. La prima giornata andrà in scena questo weekend e la conclusione dell’andata è prevista per il 14 maggio. Queste le sfide in calendario: oggi anticipo di Serie A con Grazzano - Moncalvo e domani, ddomenica: Rocca d'Arazzo - Portacomaro, Rilate - Calliano, Montemagno - Vignale, (rip. Montechiaro). Domani partirà anche la Serie B: Montechiaro - Piea, Montemagno - Casa Paletti, Castell'Alfero - Camerano, Moncalvo - Calliano e Vignale Imp. ed. Cremonese - Portacomaro e inizia anche la Serie C e D Open: Piea - Gabiano, Cinaglio - Grillano, Basaluzzo - Cremolino, Azzano - Cerro Tanaro, (Rip. Alegra Settime). Le partite iniziano alle ore 15.00