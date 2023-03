Parcheggiatori abusivi, 36 multe davanti all'ospedale San Giovanni Bosco

Il fenomeno dei parcheggiatori abusivi è spesso diffuso nelle zone degli ospedali.

Tra il 2022 e i primi mesi del 2023, in piazza del Donatore di sangue, di fronte al San Giovanni Bosco, la polizia municipale ha contestato 36 violazioni per questa attività.

Il dato è emerso nella risposta dell'assessora alle Politiche per la sicurezza della Città, Gianna Pentenero, a un'interpellanza del consigliere della Lega, Giuseppe Catizone.

L'assessora ha spiegato che nel 2022 gli agenti di zona hanno effettuato 64 servizi di controllo, con personale in divisa o in borghese, hanno identificato sei persone e alcune sono state denunciate per recidiva.

È stato avviato anche un monitoraggio del parcheggio con una telecamera nascosta per alcuni giorni. Non è emerso un giro di sfruttatori. Il denaro di pazienti e familiari, di solito, viene subito speso per acquistare alcolici nei negozi vicini.

Da novembre 2022, gli agenti del Pronto impiego hanno svolto 32 interventi di controllo che hanno portato a undici sequestri di denaro e due notizie di reato per recidiva.