Partnership industriale o acquisizione. Egea a un bivio

I pretendenti non sono ancora usciti tutti allo scoperto, ma nel quartier generale di Egea Energia i telefoni stanno squillando da settimane. La multiutility di luce e gas, nata ad Alba nel '56, ha avviato discussioni con diversi colossi energetici. L'obiettivo è trovare un partner industriale per far fronte alle difficoltà causate dalle guerra in Ucraina.

I fondamentali economici sono solidi, assicura l'azienda, nel 2021 il fatturato ammontava a 1,5 miliardi. Ma il caro gas ha creato una tensione finanziaria sui conti. Clienti che pagano in ritardo, riscossione a rilento, debiti verso i fornitori a quota 101,4 milioni, di cui 74,8 già scaduti. E poi un finanziamento bancario da 125 milioni da rimborsare entro giugno.

Da qui la decisione di accelerare sulla ricerca di un socio. Una partita che per ora sembra giocarsi soprattutto sull'asse Milano-Torino: da un lato il gigante A2A, dall'altro Iren, che già nel 2022 aveva fatto una proposta per il ramo commerciale di Egea. Sullo sfondo, però, restano le incognite per un'operazione dai contorni ancora da definire.

L'azienda langarola, che dà lavoro a 1.800 persone, oggi è guidata dalla famiglia Carini. Fanno parte dell'azionariato anche alcune imprese del territorio e un centinaio di comuni. Le ipotesi per il futuro sono due: una partnership industriale, con il controllo di Egea saldamente nelle Langhe, oppure l'ingresso di un nuovo socio di maggioranza. Nei fatti un'acquisizione.