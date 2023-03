Pasquaretta in Aula: "Ho contribuito a salvare il Salone del Libro"

"Ho contribuito con orgoglio alla salvezza" del Salone del Libro di Torino. Lo ha detto Luca Pasquaretta, all'epoca dei fatti portavoce della sindaca Chiara Appendino, interrogato al processo in cui, fra i capi d'accusa, compare quello di un presunto peculato per la consulenza prestata nella primavera del 2017 alla Fondazione per il Libro.

Pasquaretta ha affermato che, a differenza di quanto sostiene la Procura, la sua collaborazione fu effettiva e non fittizia, precisando che fra gli aspetti di cui si occupò ci fu "la percezione esterna, quella mediatica":

"Era importante - ha spiegato - che a Torino vi fosse una narrazione positiva, che si creasse entusiasmo. L'orientamento di un giornale era importante: un articolo scritto male può portare delle problematiche. Ho supervisionato la parte della comunicazione della Fondazione ed è in questa veste che interagivo con i giornalisti".

Rispondendo alle domande del pm Gianfranco Colace, Pasquaretta ha detto che "capitava che dei giornalisti mi mandassero l'articolo" prima di consegnarlo alla redazione, e pure che "mi chiedevano se andava bene". Non ha fatto nomi, ha consegnato al tribunale gli scambi di email.