Bagnaia in Argentina con la maglia di Messi. Come Valentino Rossi nel 2015

Francesco Bagnaia, il chivassese campione del mondo in carica di Moto Gp, si è presentato nella conferenza stampa della tappa argentina del Motomondiale indossando la maglia numero 10 di Leo Messi. Come ai tempi di Valentino Rossi, che il 19 aprile 2015, dopo aver vinto il Gp d'Argentina, salì sul podio con la maglia del numero 10 per eccellenza, Diego Maradona.

Domenica, 2 aprile, è in programma la seconda prova del Gp sulla pista di Termas Rio Hondo. Dopo la vittoria della scorsa stagione, Bagnaia è già indicato come il favorito di questo Mondiale. Rispondendo ai giornalisti in conferenza stampa su come pensa di gestire le risorse nel corso dell'anno, ha spiegato che “in questo momento del campionato non possiamo ancora pensare a strategie. Vinales e Bezzecchi sono molto vicini a me in classifica, devo concentrarmi su questo. Devo essere costante”.