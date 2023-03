Pecco Bagnaia tra gli under 30 più influenti secondo Forbes

E' stato il settimo italiano a diventare campione del mondo, 13 anni dopo Valentino Rossi, e il quarto a trionfare in MotoGp su una moto italiana. Per questo Francesco “Pecco” Bagnaia è stato inserito da Forbes Italia tra gli under 30 più influenti.

Il magazine premia ogni anno i migliori talenti spaziando in venti categorie: dalla tecnologia alla finanza, dallo spettacolo, appunto allo sport. Il motociclista di Chivasso ha fondato tutta la carriera sulla sua passione più grande, coltivandola sin da giovanissimo e diventando Campione del Mondo anche in Moto2 nel 2018.