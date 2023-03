Pecco Bagnaia trionfa nel Gp del Portogallo

Dominio Pecco Bagnaia in Portogallo. Dopo la Sprint race, il campione del mondo di Chivasso vince anche il Gran Premio di Portimao, prima tappa del mondiale 2023 della motoGp con il tempo di 41'25"401.

Dietro la Ducati di Bagnaia, si piazzano l'Aprilia dello spagnolo Maverick Vinales a 687 millesimi e l'altra Ducati di Marco Bezzecchi, che finisce al terzo posto con un distacco di 2"726.

"E' stata una gara molto lunga, non ero più abituato - ha commentato Pecco -. Sono molto contento, abbiamo cominciato come volevo io e il team. Mi manca già la mia ragazza, grazie al team e all'Academy per quanto fatto in tutto il precampionato".

Quarto posto per la Ducati del francese Zarco a più di 8", seguono Alex Marquez e Binder. Settimo posto per Miller, ottavo per Quartararo, nono Espargaro, decimo Rins. In avvio di gara Marc Marquez travolte in curva il portoghese Miguel Oliveira.

Tre Ducati nelle prime quattro posizioni, dunque. Una gara caratterizzata dall'incidente provocato nei primi giri da Marc Marquez (Honda) che ha tamponato il portoghese Miguel Oliveira (Aprilia) alimentando polemiche sulla questione sicurezza.