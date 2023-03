Peste suina, 5 nuovi casi in Piemonte

Sale a 71 il numero dei comuni in Piemonte e Liguria con almeno un caso di peste suina africana conclamato sul suo territorio. Gli ultimi - stando ai dati diffusi dall'Istituto zooprofilattico sperimentale di Torino - sono Orsara Bormida (Alessandria) e Stella (Savona). L'ultimo aggiornamento riferisce di 8 nuove positività al virus, 5 in provincia di Alessandria (a Orsara, Cassinelle, Gavi, Grondona e Morbello), tre in Liguria, in provincia di Savona(due a Sassello e uno a Stella). Il numero totale dei casi è 481, di cui 314 in Piemonte e 167 in Liguria.