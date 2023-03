Peste suina, altri tre casi nell'alessandrino. Ben oltre 400 il totale

Altri tre nuovi casi di peste suina africana sono stati accertati dall'Istituto zooprofilattico del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta. I positivi, da inizio emergenza, salgono così in totale a 424: 285 casi in Piemonte e 139 in Liguria. I tre nuovi casi sono stati riscontrati nella provincia di Alessandria, a Ponzone e Tassarolo. Intanto si aspetta che il nuovo commissario nominato dal governo, Vincenzo Caputo, metta in campo una nuova strategia di contenimento del morbo dopo che la recinzione costruita per delimitare la zona rossa, quella infetta, ha mostrato i suoi limiti.

Ad oggi i divieti di turismo, passeggiate e caccia sono stati allentati ma la malattia continua a diffondersi tra i cinghiali selvatici e si teme che possa arrivare anche in altre regioni anche l'Emilia, particolarmente esposta con i suoi allevamenti intensivi di suini.