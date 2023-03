Peste suina, nuovo caso a Grognardo

Sei nuovi casi di peste suina africana, 5 in Liguria e 1 in Piemonte, accertati dall'Istituto zooprofilattico sperimentale di Torino: quattro nella provincia di Savona nel comune di Mioglia (sei in totale da inizio emergenza); uno nella provincia di Genova a Savignone (sei), il sesto a Grognardo (Alessandria). Le positività totale al virus dall'inizio dell'emergenza diventano così 421, di cui 282 in Piemonte e 139 in Liguria. I comuni con almeno un caso sul loro territorio sono 64.