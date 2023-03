Peste suina, per gli agricoltori "siamo a un passo dalla tragedia"

“Siamo a un passo dalla tragedia, l'intero comparto suinicolo, con il relativo indotto, rischia di subire un danno senza precedenti, con gravi ripercussioni sul sistema agroalimentare non solo piemontese, ma nazionale”: sono le preoccupazioni di Gabriele Carenini, presidente regionale di Cia Agricoltori italiani del Piemonte e delegato nazionale di Cia Agricoltori italiani, in merito alla diffusione della peste suina. I contagi infatti, nonostante le misure adottate negli scorsi mesi a partire dalle rete di protezione, continuano ad aumentare: gli ultimi tre casi riscontrati in Liguria hanno portato il totale a 519.

In una nota, Carenini ha spiegato che “l'estensione delle zone rossa e gialla conferma purtroppo quanto diciamo da tempo, e cioè che il contagio della peste suina non solo non si riduce, ma si allarga sempre più pericolosamente. Ribadiamo la richiesta di un vertice nazionale urgente con il nuovo commissario nazionale Vincenzo Caputo ad Alessandria”.

Secondo la Cia dunque "per fermare i cinghiali serve l'intervento dell'esercito, tutti gli altri provvedimenti si sono rivelati palesemente inefficaci".