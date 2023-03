Peste suina, primi casi a Cabella e San Cristoforo

Si allunga ancora la serie di casi di Peste suina africana in Piemonte e Liguria: con gli ultimi sette accertati dall'Istituto zooprofilattico sperimentale di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, diventano 431 dall'inizio dell'emergenza, dichiarata a fine dicembre 2021, di cui 289 in Piemonte e 142 in Liguria.

Quattro nuove positività al virus riguardano la provincia di Alessandria, a Cabella Ligure, Mongiardino e San Cristoforo (due), tre il Savonese, tutte a Sassello.

Per Cabella e San Cristoforo si tratta dei primi casi accertati, il che porta a 66 il numero dei comuni piemontesi o liguri nei quali si è verificato almeno una positività al virus.