Ora i casi accertati sono 455, suddivisi tra Piemonte, 296, e Liguria159.

Di questi ce ne sono sette nuovi in più. Uno a Melazzo, in provincia di Alessandria, e sei in Liguria, nella provincia di Genova, Busalla, Rossigliole, Serra Riccò, e in provincia di Savona, Sassello.

Con il caso di Melazzo (AL) diventano 68 i comuni piemontesi dove si è diffusa la pese suina africana.