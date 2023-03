Piazza S. Carlo, le accuse dell'ispettore: "Era come parlare al vento"

"Era come parlare al vento". Così l'ispettore di polizia, tra i responsabili dei servizi di sicurezza pubblica per la questura di Torino, rievoca le riunioni precedenti alla proiezione in Piazza San Carlo del giugno 2017. Lo ha fatto durante una dibattuta testimonianza nel processo d'appello per la morte di Erika Pioletti e Marisa Amato, schiacciate dalla folla in preda al panico durante la finale di Champions tra Juve e Real Madrid.

Un'organizzazione che, dalle parole del funzionario di polizia, appaiono confuse con i responsabili che si interfacciano con il comune più che con la questura e di preoccupano più di trovare sponsor e organizzatori formali.

I difensori di chi, come l'ex sindaca Chiara Appendino, sono stati condannati in abbreviato in primo grado, hanno avanzato dubbi sulla possibilità di usare queste dichiarazioni in appello. Ma il presidente della Corte, Greco ha ribadito l'ammissibilità.

L'udienza è ancora in corso con le dichiarazioni spontanee di alcuni imputati, tra questi non ci sarà la deputata del Movimento Cinque Stelle Appendino, assente per un legittimo impedimento legato all'attività parlamentare.