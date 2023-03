Picchi produttivi a Mirafiori ma Stellantis non assume e distacca 17 operai slovacchi

Per far fronte ai picchi produttivi della 500 elettrica arriveranno 17 operai slovacchi a Mirafiori per i prossimi cinque mesi. E' quanto emerso dall'incontro tra i rappresentanti di Stellantis con i responsabili territoriali e i delegati delle organizzazioni sindacali che hanno firmato il contratto collettivo specifico del gruppo.

La logica, spiegano i sindacati in una nota, “è utilizzare i dipendenti già presenti nel gruppo, anche a fronte di maggiori costi economici, piuttosto che accedere ad ingressi esterni temporanei”. Dunque non sono previste nuove assunzioni.

Al termine della riunione le organizzazioni firmatarie hanno quindi espresso forti preoccupazioni “per la delicata situazione determinata dalla necessità di efficienza nel difficile contesto quotidiano vissuto dalle lavoratrici e dai lavoratori nel Plant” e ribadiscono “la richiesta di utilizzare risorse umane dal territorio nazionale prima che dall’estero”.

L’azienda ha precisato che “nel processo di profondo cambiamento in corso dovuto alle necessità di ridurre i costi di trasformazione e nel difficile contesto industriale italiano, intende garantire la tenuta dello stato sociale all’interno dello stabilimento pur richiedendo maggiori sforzi produttivi indispensabili per la tenuta dello stabilimento”, spiegano ancora i sindacati in un nota. Che poi aggiungono: “Consci che le normative italiane, a garanzia della tutela della salute dei lavoratori devono rappresentare una opportunità e che l’età media nel Plant (55 anni) può rappresentare un elemento di minore competitività rispetto allo scenario europeo, abbiamo ribadito i numerosi inconvenienti segnalati dai lavoratori in termini di saturazione e di incremento della capacità produttiva”.

Ma non è tutto perché per Rg Premium l’azienda non prevede, pur nel contesto di grande variabilità lavorativa, alcuna variazione occupazionale mentre per l’unità logistica (i lavoratori delle ex-mascherine dell'officina 63), l’azienda ha confermato l’utilizzo dello strumento dei contratti di solidarietà per mantenere la garanzia economica ai lavoratori, pur nelle difficoltà della loro applicazione al contesto lavorativo. Su questo tema i sindacati hanno ribadito la volontà di monitorare con la massima attenzione la situazione per la salvaguardia di tutti i posti di lavoro e della dignità dei lavoratori e delle lavoratrici.