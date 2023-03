Turismo, un 2023 positivo per il Piemonte

Aumentano arrivi e pernottamenti di turisti in Piemonte, come nel resto delle regioni italiane. Secondo i dati dell'istituto Demoskopika, ripresi da Ansa, nel 2023 in Italia sono previsti 127 milioni di arrivi e quasi 442,5 milioni di presenze, con una crescita rispettivamente pari all'11,2% e al 12,2% rispetto al 2022.

Il Piemonte si piazza all'ultimo posto nella crescita percentuale delle presenze che, sempre secondo Demoskopika, si dovrebbero attestare a 15,6 milioni con una crescita del 4,2 per cento rispetto al 2022. La nostra regione scala la classifica negli arrivi, 6,1 milioni, con una crescita del 10 per cento, maggiore rispet