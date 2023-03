Pinerolo si aggrappa alla salvezza. Primo 3-0 contro Bergamo

La Union Volley può ancora sperare nella salvezza in serie A1, dopo la sconfitta di Perugia e la contemporanea netta vittoria su Bergamo delle Biancoblu. Ora le umbre sono solo a due punti di distanza.

Il 3-0 sul Volley Bergamo 1991 è stata una partita a senso unico, dominata dalla Wash4Green Pinerolo e chiusa in ogni set con ottimi margini di vantaggio. Solo nel terzo parziale un timido tentativo delle ospiti prova a riaprire i giochi ma Zago e compagne sono brave a gestire il vantaggio, spingere sull’acceleratore e non concedere nulla alle avversarie. La migliore è stata Adelina Ungureanu con 21 punti e una prestazione eccezionale. Tra le fila ospiti l’unica attaccante in doppia cifra è Lorrayna con 11 punti. Pinerolo fa meglio di Bergamo in ogni fondamentale: 11 muri (5 della sola Gray contro i 6 delle ospiti), al servizio le biancoblù piazzano tre ace mentre Bergamo rimane a zero. Anche in attacco le percentuali delle padrone di casa superano quelle delle avversarie (44% contro il 33%).



IL TABELLINO



WASH4GREEN PINEROLO-VOLLEY BERGAMO 1991

(25/15, 25/15, 25/20)



WASH4GREEN PINEROLO: Grajber 8, Prandi 2, Zago 8, Gray 8, Akrari 6, Ungureanu 21, Moro (L), Carletti 1. Non entrate: Miao, Jones, Renieri, Bussoli, Bortoli, Gueli (L). All. Marchiaro.



VOLLEY BERGAMO 1991: Butigan 5, Lorrayna 11, May 4, Lanier 7, Stufi 4, Gennari, Cecchetto (L), Partenio 6, Cicola, Turlà, Frosini, Bovo. Non entrate: Cagnin (L). All. Micoli.



ARBITRI: Cerra A., Giardini M.

NOTE | Spettatori: 860, durata set: 24’, 25’, 27’; tot 76’. MVP: Adelina Ungureanu.