Poker Novara sul Pordenone, pareggia la Juve NextGen

Poker del Novara sul Pordenone nella 33esima giornata del girone A della serie C. Gli azzurri hanno battuto i neroverdi 4-1 nel match giocato nello stadio di casa. Protagonista Galuppini, autore di una doppietta, al quarto e al 40esimo minuto. In mezzo, al 35esimo, la rete di Vuthaj. Nel secondo tempo, il Pordenone ha accorciato le distanze con Negro (al 72esimo), prima del sigillo finale di Marginean (all'82esimo). Galuppini sale a quota 10 reti in campionato e a 47 punti in classifica, momentaneamente in sesta posizione a pari merito con il Padova, ma in attesa dei risultati delle gare di Virtus Verona e Renate, che di punti ne hanno 45.

Pareggio invece per la Juve NextGen: 1-1 nella partita casalinga con la Pro Patria. Bianconeri beffati nel finale: al vantaggio di Compagnon, siglato al 32esimo del primo tempo, ha replicato al 91esimo Pitou. Le due squadre avanzano di un punto in classifica: hanno entrambe 45 punti e sono in nona posizione assieme a Virtus Verona e Renate (con una partita in meno).

Alle 17.30 il turno si conclude con le altre gare. La Pro Vercelli, in cerca di riusltati per allontanarsi ulteriormente dalla zona playout, affronta in traserta a Crema la Pergolettese.