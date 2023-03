Portati in vari centri piemontesi i migranti abbandonati a Rocca Canavese

Ventisei migranti africani, appena sbarcati in Sicilia sono stati fatti scendere dal pulmann senza che nessuno li aspettasse né sapesse dove mandarli nel piccolo centro del Canavese di 1700 abitanti. Il sindaco Alessandro Lajolo si è immediatamente attivato, portando acqua ai giovani, provenienti da vari stati dell'Africa centrale.

A Rocca Canavese erano attese solo cinque donne della Costa D'Avorio, che dovevano essere sistemate in una cooperativa femminile. Per tutti gli altri le destinazioni erano diverse. Il pulmann è stato fatto tornare indietro grazie all'intervento di Sindaco e Prefettura.

E così tre migranti sono stati portati a Susa, altri tre a Torino, altri cinque a Vercelli e per tutto il corso della giornata sono proseguiti gli smistamenti dei migranti, molti in ciabatte, confusi e stremati. Il sindaco Lajolo ha pubblicato un post e due video su Facebook sulla vicenda: "Rocca Canavese ha sfiorato l'emergenza collocazione migranti Africani. Senza alcun preavviso sono arrivate in Piazza Osella diverse decine di migranti appena sbarcati in Italia", ha scritto il primo cittadino.