Val Germanasca, morto il 16enne colpito da infarto in seggiovia a Prali

È morto dopo quattro giorni il 16enne di Chieri, nel Torinese, colpito da un infarto mentre si trovava sulla seggiovia Malzat-Pian Alpet nel comprensorio sciistico di Prali, in Val Germanasca. Lo studente stava salendo verso la Capannina a quota 2.200 metri. È morto all'ospedale delle Molinette di Torino dove era stato ricoverato. La famiglia ha dato l'assenso alla donazione degli organi.

Dopo il malore, all'arrivo della seggiovia il ragazzo era stato soccorso dal personale sanitario e dai carabinieri della compagnia di Pinerolo, in servizio sulle piste, che per 35 minuti gli hanno praticato il massaggio cardiaco, riuscendo alla fine a stabilizzarlo. Il 16enne era poi stato trasportato in elisoccorso alle Molinette, in condizioni molto gravi.