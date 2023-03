Principio di incendio in un macchinario, uomo intossicato

Un uomo di 44 anni è rimasto intossicato, nel primo pomeriggio di oggi 3 marzo, a seguito di un principio d'incendio che si è sviluppato all'interno della ditta Sell Plast di Torrazza Piemonte, nel Torinese. Si tratta del responsabile della produzione che ha cercato di spegnere le fiamme con l'estintore. A dare l'allarme sono stati i colleghi dell'uomo che è stato poi trasportato per accertamenti all'ospedale di Chivasso. I Vigili del fuoco si sono occupati di domare il rogo e mettere in sicurezza il capannone. Secondo i primi riscontro l'incendio avrebbe riguardato una macchina termo formatrice per materie plastiche. Toccherà agli ispettori dello Spresal dell'Asl To 4 fare luce sull'accaduto.