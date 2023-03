Processo ad Alex Pompa. Per il pm non fu legittima difesa

Non fu legittima difesa. Ne è convito il Pm Alessando Aghemo che ha fatto ricorso contro la sentenza che aveva assolto in primo grado Alex Pompa; il giovane che oggi ha 21 anni è accusato di avere ucciso, tre anni fa, con 34 coltellate il padre Giuseppe di 52 anni; quel giorno il padre aveva litigato con la moglie per gelosia, e Alex l'aveva difesa. Nel primo processo il Pm aveva chiesto 14 anni e ora in aula, è tornato a chiedere la stessa condanna, invocando la Corte ad avere coraggio, coraggio a riconoscere che si è trattato di un figlio che ha ucciso il padre.

Il Pm ha detto che la sera del 30 aprile Alex, “ha agito d'anticipo”. Si è armato e ha ferito a morte un uomo che, dai fatti probatori, non avrebbe tentato né la fuga né avrebbe aggredito il figlio per difendersi. Una situazione che ribalta la legittima difesa invocata dall'imputato. Il pm ha riconosciuto la natura violenta, possessiva e aggressiva della vittima, le continue liti in famiglia, ma non ha ravvisato che Giuseppe Pompa volesse nuocere né che si fosse armato per dare seguito alle minacce.

Per il Pm Aghemo Alex era stremato da una situazione familiare difficile. E' lo stesso imputato, sottolinea, Il pubblico ministero, ad avere detto più volte di avere agito d'anticipo, temendo che quella sera sarebbe accaduto il peggio. Fu lui a colpire, con la prima coltellata alla schiena, il genitore, sul cui corpo saranno trovate le ferite di altri 33 fendenti. Si tornerà in aula il 12 aprile, toccherà all'avvocato Claudio Strata, che difende Alex, dimostrare che il pm si sbaglia, e che fu legittima difesa.