Psicosetta di Novara, oggi la deposizione della teste-chiave

Entra nel vivo in Corte d'Assise a Novara il processo alla cosiddetta "psicosetta delle bestie", procedimento che vede a giudizio 26 persone, accusate di aver sottoposto le adepte, spesso adescate sin da bambine a una serie di pratiche sessuali anche estreme che avevano come teatro un cascinale nel parco del Ticino, nel territorio del comune di Cerano in provincia di Novara .

In aula - dove il processo si svolge a porte chiuse per decisione della corte su istanza di una delle parti - oggi comincerà la deposizione di quella che viene considerata la testimone chiave del processo. Giulia, 36enne, oggi residente in provincia di Cuneo, quattro anni fa, dopo un percorso svolto con l'aiuto di una psicologa, si era decisa a denunciare quanto subito da quando aveva solo nove anni. Sono stati i suoi racconti a dare il via alle indagini condotte dalla Dda di Torino, che hanno ricostruito la storia sconcertante della setta, ai vertici della quale, secondo gli inquirenti, ci sarebbe stato l'erborista Gianni Maria Guidi, e insieme a lui Sonia Martinovic, sua principale collaboratrice fino al 2013.

Dopo Giulia saranno altre sette le vittime che testimonieranno davanti alla corte presieduta da Gianfranco Pezone.

Nei mesi scorsi i due erano stati dichiarati incapaci di affrontare il dibattimento. Guidi è deceduto pochi giorni fa, lo scorso 16 marzo. A processo sono quindi 26 persone, tutte lombarde, chiamate a vario titolo a rispondere di reati come violenza sessuale aggravata commessa anche ai danni di minori di 10 anni, riduzione in schiavitù e associazione a delinquere. Quella di oggi sarà la prima udienza in cui verrà ascoltata la testimonianza della donna che ha svelato il proprio calvario.