La Caritas aiuta 40.000 torinesi, per metà volti nuovi

Nella sola Torino sono più di 40mila i poveri seguiti regolarmente dalle strutture che fanno capo alla Caritas. Metà di loro hanno chiesto aiuto per la prima volta l'anno scorso, segno di un peggioramento repentino: alle difficoltà dovute al Covid si è aggiunto l'aumento delle bollette energetiche ed i conseguenti rincari generalizzati, spese vive che sempre più torinesi non riescono ad affrontare.

Sono quelli che la Caritas chiama "i poveri in mezzo a noi", i vicini della porta accanto che scivolano nella povertà. Una situazione che riguarda sia il capoluogo sia gli altri centri, soprattutto per l'accompagnamento di chi si sente perso.

Costretti a chiedere aiuto, hanno bisogno di prodotti per bambini, servizi come i trasporti, contributi economici, pagamenti di utenze. I tremila volontari degli oltre 350 centri di servizio nella Diocesi di Torino si occupano di pacchi viveri, abiti, medicinali, mense e dormitori.

La sanità sta diventando un lusso per gli indigenti dai 45 anni in su, in forte difficoltà su farmaci, ticket, visite specialistiche, ausili sanitari. A Torino, sono più vulnerabili i quartieri di Barriera di Milano, Madonna di Campagna. E, ancora, la prima cintura: Collegno, Venaria.

Le problematiche sono soprattutto economiche e lavorative, poi abitative e sanitarie. E la Caritas richiama le istituzioni : il volontariato è sussidiario, ognuno faccia la sua parte.