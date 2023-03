Quarti di finale di Champions League, è appena iniziato il match Stoccarda - Novara

Prima sfida in casa delle tedesche, in grado di vincere il proprio girone davanti al Fenerbahce. Sulla carta Ebrar Karakurt, Caterina Bosetti e compagne hanno dalla loro il favore del pronostico, ma sinora la stagione delle piemontesi è stata molto altalenante. Da tenere d’occhio in particolare l’opposta a stelle e strisce Krystal Rivers, in un impegno da non sottovalutare e che mette in palio già una buona fetta di semifinale.

In tutto è la quinta sfida tra le due formazioni, che si sono incontrate fin qui quattro volte, con tre successi azzurri e uno delle tedesche. Dopo i quarti di finale dell'edizione 2019 (entrambe le partite furono vinte da Novara), infatti, le formazioni si sono sfidate nella fase a gironi della successiva Champions League 2020, con un successo casalingo per Stoccarda a novembre 2019) e poi uno di Novara nel match di ritorno in Italia. In generale, il bilancio della Igor Volley con le squadre tedesche in Champions League è di 5 vittorie e 1 sconfitta.