Al San Giovanni Bosco 4 nuove sale angiografiche

Un unico ambiente per trattare i pazienti che hanno bisogno di una angiografia, per valutare la loro situazione clinica e decidere poi come operare. E' appena nato al quinto piano dell'ospedale San Giovanni Bosco di Torino, punto di riferimento per la zona Nord della regione.

Prevede quattro nuove sale angiografiche, che faranno parte dell'area multidisciplinare di Cardiochirurgia emodinamica e radiologia interventistica, su una superficie di 650 metri quadri.

Due angiografi saranno utilizzati per la cardiologia interventistica e l'emodinamica, uno per la radiologia interventistica e uno per la neuroradiologia diagnostica e interventistica. Ma nella nuova area si trovano anche altre tecnologie, dal valore complessivo di quasi tre milioni di euro, di cui un milione e ottocentomila euro stanziati dalla Fondazione Compagnia di San Paolo.

Ogni anno la Neuroradiologia e la Radiologia vascolare interventistica effettua circa 3.500 procedure, con un notevole aumento di quelle eseguite in emergenza-urgenza.

I pazienti con malori sottoposti a trombectomia meccanica nelle sale angiografiche è passato da 90 nel 2021 a 120 nel 2022 ed entro la fine dell'anno si presume di arrivare a trattare circa 170 persone.