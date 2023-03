Quattro studenti piemontesi in finale alle Olimpiadi Italiane di Cybersicurezza

Quattro studenti piemontesi sono stati selezionati per partecipare alla finale delle Olimpiadi Italiane di Cybersicurezza, che si svolgeranno a Torino dal 26 al 28 maggio nella sede Onu del Centro Internazionale di Formazione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro. Si tratta di Mattia Lorenzo Chiabrando, del liceo scientifico Galileo Ferraris di Torino, Giulio Balestra dell'istituto Amedeo Avogrado di Torino, Daniele Cortesi dell'I.I.S. G. Vallauri di Fossano e di Diego De Venuto dell'istituto Artom di Asti.

I quattro studenti - che hanno già superato due prove di selezione - competeranno con altri 96 finalisti da tutta Italia. La prova finale consisterà in una gara di tipo Capture The Flag, un gioco di hacking dove si cercano vulnerabilità e falle di sicurezza in sistemi software e reti informatiche per sfruttarle e collezionare le varie flag nascoste sul sistema bersaglio.

Le Olimpiadi Italiane di Cybersicurezza sono organizzate dal Cybersecurity National Lab del Cini, il Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Informatica, che coordina attività di ricerca e formazione sui temi della sicurezza informatica a livello nazionale e internazionale per aiutare il Paese a essere più resiliente alla minaccia cibernetica.