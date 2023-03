Ragazzo rom folgorato, è grave. VIDEO

Un ragazzino quindicenne di etnia rom, residente in un campo nomadi di Asti, è rimasto folgorato dai cavi dell'alta tensione all'interno del campo nomadi. Secondo quanto emerge, non avrebbe avuto un semplice contatto con i cavi rimanendo invece attaccato per breve tempo. Il personale sanitario è stato costretto ad amputare entrambe le mani e il minore si trova ricoverato in prognosi riservata in rianimazione a Torino. Le condizioni sono stabili ma critiche, perché ha riportato lesioni anche a vari organi interni.