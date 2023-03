Rapina e aggressioni, divieto di entrare in città per quattro giovani

Quattro divieti d'accesso a Torino, il procedimento si chiama Dacur e sono stati emessi dal questore di Torino nei confronti di quattro giovani, poco più che ventenni ritenuti responsabili di diverse rapine e aggressioni a danni di coetanei nel centro cittadino. I quattro sono immigrati di seconda generazione.

Per i prossimi due anni i giovani, arrestati lo scorso gennaio in esecuzione di diverse misure cautelari, non potranno, pertanto, accedere alle vie del quadrilatero: da corso Regina Margherita, lungo Po Macchiavelli, corso San Maurizio e via Rossini.