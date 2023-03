Rapina in un supermercato di corso Traiano, fermati un 40enne e un 32enne

Avrebbero rapinato insieme un supermercato in corso Traiano lo scorso 10 marzo, riuscendo a ottenere oltre 1200 euro. Poco dopo un tentato colpo anche in una tabaccheria nella zona. Per questo un italiano di 40 anni e un cittadino tunisino di 32 sono stati fermati dalla polizia e dai carabinieri di Torino, con l’accusa di rapina, tentata rapina e ricettazione. Avrebbero infatti utilizzato un’auto rubata nel corso delle loro azioni.

Il trentaduenne sarebbe responsabile anche di una tentata rapina in una tabaccheria di via Nizza e di una rapina insieme ad un'altra persona in una farmacia di via Guido Reni, dove si sarebbero impadroniti della somma di 740 euro. Quando è stato fermato il quarantenne ha tentato di scappare passando da una finestra della sua casa e nascondendosi nel box.