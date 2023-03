Il taxi bianco di Tommaso “Tommy” Agosta si arricchisce di un nuovo, prezioso, autografo. E' quello di Renato Zero, a Torino per due tappe del suo "Da Zero a Zero Tour". “Renato Zero un mito”, scrive lo stesso tassista sui social.

Il cantautore romano si esibirà stasera e domani, sabato, al Pala Alpitour.