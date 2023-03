Riders vittime di caporalato

C'è anche il Piemonte nella mega operazione dei carabinieri per la tutela del Lavoro che ha interessato tutto il territorio italiano mirato a far emergere irregolarità nel settore della consegna del cibo a domicilio da parte dei fattorini in bici.

Oltre 1600 rider identificati, 92 cessioni illecite di account scoperte, 22 sequestri di mezzi.

«Abbiamo effettuato controlli in tutta Italia per tutelare i lavoratori rider dalle nuove forme di sfruttamento, note come caporalato digitale, realizzato attraverso cessioni di account per accedere alle piattaforme di food delivery dietro la corresponsione al titolare dell’account di una quota percentuale del guadagno giornaliero del lavoratore – spiega il Generale Antonio Bandiera, comandante del comando carabinieri per la tutela del lavoro –. È stata così verificata la presenza del fenomeno sull’intero territorio nazionale concentrato soprattutto nel centro-Nord Italia ed interessante esclusivamente lavoratori stranieri: è emerso che l’11% dei rider stranieri lavorano in cessione di account». L’operazione ha interessato 823 lavoratori stranieri e portato all’accertamento di 23 prestazioni lavorative fornite da persone con permesso di soggiorno irregolare. Oltre 900 gli agenti impiegati nell’operazione.

Grande apprezzamento per il lavoro svolto dal Nucleo Carabinieri presso l’Ispettorato del Lavoro da parte del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone: «Mi complimento con il Comando dei carabinieri per la tutela del Lavoro per l’operazione che rientra nella più ampia attività di controllo e di repressione delle condotte illecite nel mondo del lavoro, soprattutto quelle che ledono la dignità delle persone perché legate a fenomeni di sfruttamento, caporalato e tratta».

La dichiarazione di Antonio Bandiera, comandante del comando carabinieri per la tutela del lavoro