Rischio siccità sulla semina del mais

Carlo Pagella, 40 ettari coltivati un terzo a grano il resto a mais nell’alessandrino, come tutti gli agricoltori della zona vive con il naso all’insù , ora che è il momento di seminare il mais, la pioggia farebbe la differenza.

Seminare ora vuol dire andare avanti nel ciclo produttivo in agosto.

Il granturco è più redditizio ma ha bisogno di più acqua soprattutto nei momenti più caldi, nel Tanaro -non lontano- l’acqua è poca ma c’è, gli altri corsi sono già a secco. Le falde da cui attingono i pozzi ora sono a venti metri .

“Se semino - dice Pagella- innesco un meccanismo che mi comporta spese se non riesco a raccogliere lei capisce che ho buttato via dei soldi. Bisogna vedere a luglio e agosto, cosa succede alla fine del ciclo produttivo, se viene a mancare l'acqua, perchè se viene a mancare l'acqua è meglio non seminare”.

Negli ultimi mesi, i prezzi sono scesi anche di sette otto euro a quintale, con i costi triplicati. Senza acqua la produzione rischia di essere ancora più bassa dello scorso anno, quando i più hanno perso il 30, 40 per cento del raccolto.

Il rischio di coltivare in perdita, alle condizioni attuali, è quasi una certezza

Senza considerare che il prodotto finale per la mancanza d’acqua potrebbe essere tossico e non utilizzabile a uso alimentare.

Per gli esperti Le soluzioni sono due: trovare culture alternative o trovare soluzioni che permettano di ridurre il quantitativo di acqua, creando invasi o irrigando a manichetta.

Ma perchè non si fa? Perchè costa molto un'impianto a manichetta è molto costoso e diventa antieconomico se il prezzo del prodotto non supporta i costi. Per un campo come il suo Pagella vedrebbe salire i costi da 25 Mila euro a trentamoila.