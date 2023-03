Rischio valanghe alto a causa del termometro che torna su

La neve fresca e abbondante, il sole e le temperature miti. Condizioni ideali per chi ama le escursioni in montagna, ma anche per un pericolo spesso sottovalutato: quello delle valanghe. Per tutto il weekend il bollettino dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale indica un grado di pericolo ‘3-marcato’ su basso e centro Piemonte, ‘debole-moderato’ per il nord. Il Soccorso Alpino è in allerta. La raccomandazione per gli escursionisti è di fare massima attenzione.

Per affrontare un'escursione sulla neve è necessario essere preparati per ogni emergenza. Fondamentale e obbligatorio avere con sé arva, pala e sonda. Per ogni emergenza il numero di telefono di riferimento è sempre il 112. Con la giusta attenzione il weekend sulla neve senza pensieri può cominciare.



Intervista a Daniele Fontana - vice presidente Soccorso Alpino Piemonte