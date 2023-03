Rogo di Novara, bloccato sversamento di solventi nelle fognature

Buone notizie dai controlli per verificare l'impatto ambientale dell'incendio divampato stamattina nella ditta chimica di solventi, Kemi, a San Pietro Mosezzo, in provincia di Novara. Arpa Piemonte rende noto che uno sversamento di solventi in fognatura è stato prontamente bloccato dai tecnici di Acqua Novara VCO.

Roggia pulita

Le indagini sulle acque di spegnimento hanno confermato inoltre assenza di contaminazione della Roggia Graziosa. Non vi sono dunque criticità nelle zone circostanti l'area interessata dall'incendio. Le misure effettuate dai tecnici di Arpa Piemonte nei Comuni di Caltignaga e Briona - con analizzatori portatili dedicati ai campionamenti in emergenza - non hanno evidenziato problemi. Determinante per evitare conseguenze più gravi l'utilizzo di schiume antincendio messe a disposizione da una ditta produttrice nei pressi del rogo.