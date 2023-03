Rogo nel carcere di Biella. Detenuto dà fuoco ai suoi indumenti in cella e si chiude in bagno

Nella notte nel carcere di Biella un detenuto extracomunitario, infastidito probabilmente dal giro di controllo del personale, ha appiccato un incendio nella sua cella bruciando tutti i vestiti, suppellettili materasso e chiudendosi probabilmente all'Interno del bagno.

Il personale della casa circondariale si è adoperato per spegnere le fiamme, mettere in sicurezza tutto il piano dai rifiuti tossici e per aprire la porta del bagno dove si trovava il detenuto che si è scagliato contro gli agenti.



Dopo questo episodio il SiNAPPe annuncia di denunciare per condotta antisindacale l’amministrazione penitenziaria al tribunale del lavoro per la mancata applicazione del protocollo d’intesa locale e la rimozione immediata della direzione biellese.