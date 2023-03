Rubano giacche di lusso: "Avevamo freddo"

I carabinieri di Premosello-Chiovenda, nel Verbano Cusio Ossola, hanno individuato tre ventenni residenti in zona come i responsabili del furto di due giacche firmate in un locale pubblico. E i quattro sospettati si sono giustificati così: "Avevamo lasciato i nostri giubbotti in macchina e avevamo freddo".

Il fatto è avvenuto la sera della vigilia di Natale. Due fratelli partecipano a una cena di coscritti. Lasciano le giacche su un tavolo del locale, perché il guardaroba è esaurito. A fine serata i due, preparandosi per uscire, si accorgono che le giacche, dal valore di oltre cinquecento euro, erano sparite.

Grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza, i carabinieri sono riusciti a risalire a tre giovani, che hanno ammesso la loro responsabilità. A casa di uno di loro è stata

recuperata una giacca. I tre hanno poi fatto il nome di una quarta ragazza, che non aveva partecipato al furto, ma era in possesso dell'altro giubbotto, trovato a casa sua.

La refurtiva è stata restituita ai proprietari.

Per i tre ventenni, autori del reato, è scattata una denuncia per furto. La ragazza dovrà rispondere di ricettazione.