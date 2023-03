Saracco: sull'elettrico l'Europa ha fatto scelta talebana

“Continuo a pensare che l'Europa abbia fatto una scelta talebana sull'auto elettrica”. Lo ha detto Guido Saracco, rettore del Politecnico di Torino, in un incontro dal titolo 'L'auto elettrica/ibrida tra falsi miti, realtà nascoste e vere opportunità'. Affollatissima l'Aula Magna del Politecnico, vista la grande attualità del tema dopo la decisione del Parlamento Europeo di vietare la vendita di auto a benzina e diesel dopo il 2035. L'incontro, seguito in diretta streaming anche dall'Aula 6 per la grande affluenza di pubblico, è stato organizzato dal Politecnico con CareGiver, gruppo di oltre 200 ingegneri, tecnici e collaudatori che hanno lavorato nella galassia Fiat nella seconda metà del secolo scorso.

Nonostante il suo scetticismo sulla accelerazione impressa da Bruxelles, il Politecnico, ha sottolineato Saracco, "anche grazie ai fondi Pnrr, è in prima linea per guidare l'innovazione in questo settore chiave, cercando soluzioni concrete e praticabili a supporto delle imprese".