Scaduta e senza etichetta, sequestrate 9 tonnellate di carne

I carabinieri del Nucleo antisofisticazioni sanitarie (Nas) di Torino, in collaborazione con i carabinieri del comando provinciale di Verbania, hanno sequestrato 9mila chilogrammi di carne scaduta o mal conservata in un salumificio industriale della provincia del Verbano-Cusio-Ossola. Il legale rappresentate della società, un uomo di 68 anni residente nel novarese, è stato denunciato per detenzione per l'utilizzo di alimenti pericolosi per la salute pubblica. Nel salumificio, i carabinieri hanno scoperto carne priva delle etichette sulle quali sarebbero dovute essere riportate la tipologia, l'origine e la data di scadenza degli alimenti. Rinvenuta anche merce scaduta, in alcuni casi da oltre cinque anni. Il valore complessivo della merce sequestrata ammonta a circa 150mila euro. Altri tremila euro di multa sono stati inflitti per via delle carenze igieniche riscontrate all'interno delle celle frigorifere in cui erano collocati gli alimenti.