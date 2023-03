Sciopero e presidio a Roma per i dipendenti Conpibel

Sciopero per tutta la giornata delle lavoratrici e lavoratori Conbipel, indetto dai sindacati confederali, che hanno anche organizzato un presidio a Roma davanti al ministero delle imprese. Alla base della mobilitazione – denunciano le tre organizzazioni ­– il mancato rispetto dell’accordo sottoscritto tra sindacati e Conbipel in amministrazione straordinaria il 28 giugno scorso, sul passaggio del 93,3% della forza lavoro, pari a oltre 1.400 addetti alle società Btx Italian Retail and Brands e Jd Sport Fashion. A distanza di otto mesi da quell'accordo, dicono i sindacati, le due società coinvolte non hanno rispettato gli impegni assunti.