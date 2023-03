Scontri a Torino, salgono a 47 i denunciati. 28 i fogli di via

A quattro giorni dalle violenze e dei disordini al corteo anarchico di sabato 4 marzo a Torino, non si fermano le indagini della Questura di Torino.

Salgono a 47 le persone denunciate a vario titolo:

27 persone fra quelle accompagnate in Questura nelle fasi antecedenti all’inizio della manifestazione, alle quali è stato sequestrato materiale esplodente e oggetti contundenti, tra cui caschi, maschere antigas, martelli, piedi di porco, bombe carte, bastoni, fumogeni, coltelli, petardi, scudi;

16 che, dopo aver scaricato da un furgone parcheggiato in via Juvarra grossi scudi in plexiglass con maniglie costituenti uno striscione e bastoni di legno, alla vista di alcuni agenti in borghese, si sono dati alla fuga e sono stati successivamente denunciati per porto di oggetti atti ad offendere e resistenza a Pubblico Ufficiale;

4, accompagnati in ufficio a seguito delle condotte poste in essere in zona Balon di Porta Palazzo, denunciati per resistenza a Pubblico Ufficiale.

Sono poi 28 i fogli di via obbligatori con divieto di ritorno nel comune di Torino, per un periodo variabile da 1 a 3 anni, emessi dal Questore nei confronti di altrettanti manifestanti provenienti da altre province d’Italia, come Perugia, Vicenza, Roma, Pisa, Milano, Monza e Brianza, Varese, Modena, Trieste, Trento, Treviso, Gorizia.