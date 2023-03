Scooter e vetture della Iso in mostra al Mauto

Scooter e vetture dagli anni Cinquanta agli anni Settanta, un'esposizione che riporta agli anni del boom economico e a design vintage, tra prototipi e pezzi unici. Dodici esemplari della produzione Iso saranno esposti fino all'11 giugno al Mauto, il Museo dell'Automobile di Torino: tra questi l'Isoscooter 125 del 1952, il primo a portare in dote il "motore a cilindro sdoppiato"; la sua derivazione motociclistica Isomoto 125 dotata anche di sidecar prodotta dalla divisione spagnola dell'azienda.

"Per la prima volta il marchio Iso Rivolta viene raccontato in una mostra dedicata attraverso una selezione diversificata di modelli, che consentono di comprendere la capacità imprenditoriale dell'azienda" commentano i curatori. Immancabile la Iso Isetta del 1954, una Isomoto Gt del concessionario Iso torinese Arduino, la rara Isomoto C prodotta per un solo anno e l'Iso Scooter 150 F Diva. Dei primi anni Sessanta, un pezzo unico realizzato solo come prototipo conosciuto con il nome tecnico di Progetto 100.000 che prefigurava un veicolo fuoristrada motorizzato Fiat, il rarissimo esemplare Ir Gt 340 365 dalle caratteristiche inedite e la Ir Grifo S che identifica una delle 13 vetture con tettuccio tipo targa costruite.

In mostra anche la grande berlina Ir Fidia ricordata come "le quattro poltrone più veloci del mondo" e la moderna Ir Lele con le sue linee che anticipano gli stilemi degli anni 70. "Tra gli oltre 80 marchi provenienti da tutto il mondo che compongono la collezione del Mauto, Iso Rivolta è uno tra i più rappresentativi della realtà industriale italiana del Secondo Dopoguerra, per la varietà dei prodotti, le innovazioni tecniche, il design inedito. La mostra valorizza questo patrimonio storico attraverso il coinvolgimento dei collezionisti/prestatori a livello internazionale" spiega Mariella Mengozzi, direttore del Mauto.

- dal 29 marzo all'11 giugno -