Scoppia una caldaia, padre e figlio intossicati

Nella notte, a Castagneto Po, nel Torinese, due persone sono rimaste intossicate dopo lo scoppio di una caldaia al piano terra di un'abitazione di via Po.

L'allarme è scattato intorno alle 3. Gli intossicati, padre e figlio di 69 e 22 anni, hanno tentato di spegnere l'incendio provocato dall'esplosione e sono rimasti storditi dal fumo.

Entrambi sono stati ricoverati nell'ospedale di Chivasso: non sarebbero in gravi condizioni.

I vigili del fuoco sono poi riusciti a domare le fiamme e hanno messo in sicurezza la casa. Sono in corso gli accertamenti per determinare la causa dell'incendio.