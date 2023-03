L'associazione culturale Libero Pensiero, è attiva in ambito culturale e politico e promuove incontri ed iniziative, per offrire occasioni di riflessione, partecipazione, esprimendo attenzione e interesse nel cogliere i temi sociali più significativi dell'attualità e le dinamiche che li sovrintendono. Da poco ha rinnovato le sue cariche, confermando Pino Iannò, come Presidente che ha portato il proprio saluto e ha organizzato un incontro dal titolo: “SECONDO COSTITUZIONE ”,La pena carceraria. La scelta del tema e del titolo del dibattito presso la Sala delle Colonne il 15 marzo è stata fatta per divulgare e conoscere i contenuti ed i valori della Costituzione italiana e parallelamente affrontare un tema molto delicato come la pena carceraria. Per l'occasione sono stati chiamati relatori esperti, per mettere in luce le problematiche, le criticità cogenti come le soluzioni e le proposte per offrire un quadro articolato da cui trarre una maggiore comprensione del fenomeno. L’obiettivo specifico della tavola sarà quello di fare chiarezza sulla funzione e la dimensione reale del sistema carcere. Tra gli interventi quello del Direttore del carcere milanese di Bollate Giorgio Leggieri, della scrittrice Sybil von der Schulenburg, fondatrice dell'associazione “Artisti dentro Onlus”, dell’Architetto Cesare Burdese, esperto in edilizia penitenziaria ,Davide Mosso, Avvocato della Camera Penale Vittorio Chiusano .Moderatore dell'incontro Edmondo Bertaina, Direttore GazzettaTorino