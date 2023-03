Sei condanne a militanti di Askatasuna per aver picchiato degli spacciatori

Quattro condanne a dieci mesi e due

a otto mesi di reclusione hanno chiuso a Torino il processo per

i raid che alcuni militanti di Askatasuna, centro sociale di

area antagonista, avevano svolto con aggressioni contro dei

pusher extracomunitari che stazionavano nel quartiere.

Gli episodi contestati risalgono al 2020. L'ipotesi degli

investigatori della Digos era che le aggressioni servissero ad

allontanare gli spacciatori per evitare che nella zona si

concentrasse l'attenzione della polizia. Le difese, oltre a

sollevare dubbi sull'identificazione degli imputati, avevano

invece replicato che nel quartiere il problema dello spaccio era

particolarmente sentito e, fra l'altro, avevano proposto (senza

successo) l'applicazione dell'attenuante di avere agito per

motivi di particolare valore morale e sociale.